RISSA SUL LUNGOMARE TRA ROSETANI E PESCARESI: 11 DENUNCIATI

I Carabinieri della Stazione di Roseto degli Abruzzi hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Teramo 11giovani per rissa. I fatti risalgono alla notte del 30 giugno scorso, quando per futili motivi, sul lungomare centrale si è scatenata una rissa tra giovani del luogo ed altri residenti in provincia di Pescara. Ad avere la peggio è stato un 25enne di Cepagatti che ha riportato una frattura alla gamba destra, con trenta giorni di prognosi. Sono quindi scattate immediatamente le indagini che hanno consentito di acquisire probanti elementi di colpevolezza nei confronti di tutti i partecipanti.