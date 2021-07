TERAMO NATURA INDOMITA E' ANCHE BENESSERE, DOMANI ECOLOGIA E YOGA ALLA FONTE DELLA NOCE

Domani, 15 luglio, dalle 17:30 in poi si terranno tre appuntamenti organizzati dall’associazione STARBene in collaborazione con Teramo Natura Indomita. Si parte alle 17.30 nell’area Fonte della Noce al Parco Fluviale con “Il Grafico della Vita” presentato dall’associazione A.Li.Co-D (Associazione Liberi dalla Co – Dipendenza), dove ci sarà la possibilità di vivere pratiche esperienziali per prendere coscienza della propria storia di vita.

Alle 18, sempre nell’area Fonte della Noce, si terrà il laboratorio di riciclo creativo per bambini “Occhio alla cicca” a cura di Rifiuti Zero Abruzzo.

Alle 18:30 ci sarà invecenella stessa location li “Integral Yoga”, pratica fisica, energetica e mentale. Chi vorrà partecipare dovrà avere con sé un tappetino. La prima lezione sarà gratuita.

Decolla così STARBene nell’ambito della rassegna Teramo Natura Indomita; un programma di iniziative e di eventi nel rispetto della mission della rete di associazioni e produttori della Terra.