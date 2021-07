VIDEO / NUOVA MAREGGIATA SULLA COSTA, L’EROSIONE SEMBRA INARRESTABILE

Danni su danni. Non è ancora cominciata la fase di ricostruzione delle difese per la costa teramana, che già si devono fare i conti con una nuova mareggiata che, nelle ultime ore, ha colpito la costa teramana. Un problema che non lascia tranquilli gli amministratori locali, che vogliono risposte efficaci. Ascolta il sindaco di Alba Antonietta Casciotti

