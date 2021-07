CALCIO / DOPO LE ESCLUSIONI DELLA COVISOC, IL TERAMO POTREBBE GIOCARE NEL GIRONE “CENTRO”

Premettiamo che siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma se le esclusioni dovessero essere tutte quante confermate (e le graduatorie dei ripescaggi rispettate), come potrebbe essere il prossimo girone C del campionato di Serie C? Andiamo a dare un’occhiata:

Queste le squadre aventi diritto (escludendo Cosenza, Casertana e Paganese):

SICILIA: Acr Messina, Catania, Palermo

CALABRIA: Catanzaro, Vibonese

BASILICATA: Potenza

PUGLIA: Bari, Foggia, Monopoli, Taranto, Virtus Francavilla

MOLISE: Campobasso

CAMPANIA: Avellino, Juve Stabia, Turris

Questi i possibili ripescaggi (in ordine seguendo la graduatoria diramata dalla LND):

Fc Messina, Latina (sembrerebbe che anche la Fidelis Andria abbia buone chances, mentre l’AZ Picerno non dovrebbe essere interessato al ripescaggio)

In lizza per completare il girone C ci sono anche due squadre abruzzesi (Pescara e Teramo) e due laziali (Monterosi e Viterbese).

Queste le previsioni del sito siciliano ma, se si tratta di trovare solo due squadre (saranno tre gironi da 20 squadre infatti) per il girone C, è più che ovvio che tra le abruzzesi sarebbe il Pescara e tra le laziali il Monterosi. Ma si tratta per ora solo di supposizioni, anche perché alcune società escluse hanno annunciato ricorso in appello.

