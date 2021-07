ENTRA CONTROMANO SULLA TERAMO MARE, FERMATO IN TEMPO DALLA POLIZIA LOCALE

Nella prima mattinata odierna la polizia locale di Teramo, nell'ambito del quotidiano controllo del territorio, intercettava un autoveicolo condotto da persona di nazionalità marocchina che transitava contromano sulla rampa di uscita della Teramo-Mare, altezza San Nicolò - Canzano. Solo grazie alla prontezza degli agenti si riuscivano ad evitare conseguenze molto più gravi in ragione dell'alta densità di traffico al momento sul tratto stradale. Il capo pattuglia, alla guida del veicolo di servizio, effettuando in emergenza una manovra in derapata sbarrava la strada al conducente che stava per entrare contromano sulla direttiva principale, mentre il gregario si portava prontamente sulla superstrada intimando di rallentare ai veicoli in direzione mare. Il trasgressore veniva bloccato, scortato fuori dalla superstrada, gli veniva ritirata immediatamente la patente ai fini della revoca ed il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.