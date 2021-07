MUORE IN MARE PADRE DI FAMIGLIA

Muore in mare, sotto gli occhi dei familiari, tra i quali un bambino piccolo, nipote della vittima. È successo ad Alba Adriatica, nelle acque dello stabilimento Il Faro, antistante l'hotel Lido . Un uomo, Giacinto Morganti, di 71 anni forse un turista, ha avvertito un malore e si è accasciato in acqua. Inutili tutti i tentativi di soccorso dei bagnini e del personale del 118. Portato a riva, l'uomo era già morto per annegamento. Indagano i carabinieri di Alba





foto d'archivio