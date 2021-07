TERAMO MARE BLOCCATA PER INCIDENTE, CHILOMETRI DI FILA PER L’INGRESSO A TERAMO

Teramo mare bloccata in ingresso a Teramo per un incidente stradale. Fila lunghissima da Sant’Atto in poi, a causa di un tamponamento tra un mezzo pesante e un’auto. Sul posto la Polizia Stradale e i soccorsi, per l’assistenza ai feriti. Non si conosce per ora la gravità dei traumi riportati, né l’esatta dinamica dell’incidente, che ha di fatto paralizzato il traffico della superstrada verso Teramo e L’Aquila