LAVORI / CHIUDE PER UNA SETTIMANA VIA IRELLI

Chiude per lavori, la settimana prossima, da lunedì a venerdì, via Irelli, nella zona del supermercato Eurospin. L'Enel dovrà infatti effettuare uno scavo di circa 150metri per il miglioramento della rete e, soprattutto, per garantire il servizio in momenti di emergenza. Ovviamente, la chiusura provocherà problemi al traffico.