ZIGZAGAVA SULLA TERAMO MARE PARLANDO CON DUE TELEFONINI, BLOCCATO DALLA POLIZIA LOCALE..

Gli agenti della polizia locale di Teramo, nella mattinata odierna, durante il pattugliamento sulla Teramo-Mare, tratto ormai noto per densità di traffico di pendolari, si imbatteva in una fila di veicoli che procedevano stranamente a rilento. A far da tappo un veicolo procedente a velocità inspiegabilmente ridotta con andamento zigzagante. Gli agenti, insospettiti, superavano la fila di veicoli ed una volta affiancato l'auto procedente a rilento accertavano che alla guida vi era un sessantenne che faceva uso di ben due telefonini impegnando per il loro utilizzo entrambe le mani. Il trasgressore veniva immediatamente fermato, multato con decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Se da successivi controlli dovesse emergere che il soggetto è già incappato nel biennio nella stessa infrazione, scatterà la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.