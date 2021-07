DOMANI SERA A MARTINSICURO… SERATA FLAMENCO

Certe serate sono semplicemente speciali, irripetibili, magiche. E lo senti appena percepisci un profumo di allegria che è diversa dal solito, senti che quella serata potrebbe essere proprio QUELLA serata, quella che ti ricordi, che racconterai a distanza di anni.”

Serate come quella di domani a Martinsicuro che, alle 21,30, alla rotonda Las palmas, vedrà andare in scena "il flamenco". Un bel percorso di temi come iniziativa del Comune diMartinsicuro in collaborazione con l’Associazione Kronos Turismo Collettivo per sensibilizzare a livello sociale e mobilitare cittadini, giovani generazioni quindi spettacoli, eventi per coinvolgere, includere e dare nuovamente voce alla società italiana. Si tratterà di un evento e diun potenziamento delle iniziative al fine di una luce delle nuove riflessioni scaturite dall’impatto che la crisi ha avuto sulla nostra quotidianità e sul nostro modo di vedere e pensare il futuro. Il flamenco è pura arte, una forma di vita che raccoglie in sè dolore, passione, gioia di vivere, frustrazione e desiderio. Quando vediamo e ascoltiamo una esibizione di flamenco proviamo un’emozione viscerale che rimanda a luoghi e tempi lontani ma che ci macera dentro e fa perdere la nostra anima nel suo ritmo incessante.