E' MORTO CRISTIANO DI DOMENICANTONIO

E' morto Cristiano Di Domenicantonio, 51 anni, molto conosciuto in città, impegnato nel mondo del sociale e apprezzato professionista nel campo del web. Curava la realizzazione e la gestione di siti internet e organizzava piattaforme internet per aziende e testate giornalistiche. La passione per l'impegno nel sociale, l'aveva anche portato ad una candidatura politica, per la lista di Teramo 3.0. Poco più di un anno fa, aveva scoperto un male contro il quale ha lottato strenuamente, arrendendosi solo oggi. Lascia la moglie e due figli adolescenti. La camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria Petrucci, i funerali saranno celebrati da don Davide Pagnottella nella chiesa di Piazza Garibaldi.