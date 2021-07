ORE 13,30 PASSATE LE QUOTE, UN APPLAUSO SALUTA LA TEAM TUTTA PUBBLICA

La TeAm è pubblica. Alle 13,30 di oggi, un applauso ha sancito il passaggio definitivo delle quote di Gavioli al Comune. Alla presenza degli assessori Maranella e Di Padova, il Sindaco ha espletato tutte le formalità. «Tutti ci hanno provato, prima di noi, ma noi ci siamo riusciti» è stato questo il primo commento degli amministratori comunali. Quello di oggi era stato ribattezzato il TeAm Day. Un giorno importante per l'amministrazione comunale. Resta come detto da affrontare il "caso Ranalli", successivo alle contestazioni dell'Anac rivelate da certastampa , ma questo passaggio di quoite di fatto potrebbe risolverlo, visto che decadranno due dei tre membri del cda e quindi anche il terzo, lo stesso attuale presidente Ranalli, sanando di fatto la situazione rilevata dall'Anac.