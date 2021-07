PESCANO ALLA FOCE DEL FIUME, MILLE EURO DI MULTA A TESTA

Controlli e sanzioni in materia di pesca sportiva da parte della guardia costiera: nel fine settimana appena trascorso sono stati individuati e sanzionati dei pescatori intenti ad effettuare la pesca sportiva con il rezzaglio a mano alla foce del Fiume Vomano (tra Roseto degli Abruzzi e Scerne di Pineto. Sanzione di 1000 euro per ciascun trasgressore (due in totale) e sequestro degli attrezzi impiegati in violazione alle norme vigenti in materia di pesca.