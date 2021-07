FEDERICO MOCCIA DOMANI ALL’UNITE PER LE PERGAMENE

Federico Moccia – scrittore, regista, sceneggiatore e autore televisivo –sarà ospite della Cerimonia di conferimento delle pergamene ai laureati della Facoltà di Scienze della Comunicazione che si terrà domani, giovedì 29 luglio, alle ore 14.30, nell’Aula Magna dell’Università di Teramo.

Il preside della Facoltà di Scienze della comunicazione Christian Corsi consegnerà le pergamene a oltre 80 studenti, tra laureandi e laureati triennali e magistrali nelle sessioni che si sono svolte a distanza a novembre 2020 e a marzo e giugno 2021.

Come promesso, infatti, durante il periodo caratterizzato dalle restrizioni per il contenimento dell’emergenza pandemica, la Facoltà «vuole riconoscere ai propri studenti l’impegno profuso per concludere il corso di studi, celebrando uno dei momenti più significativi del loro percorso personale e professionale».

«Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Christian Corsi – del lavoro svolto dall’intera Facoltà per consentire la realizzazione di questo evento. È importante riprendere le celebrazioni del traguardo più importante per i nostri studenti. Il mio più sentito augurio va ai neo-dottori della Facoltà di Scienze della Comunicazione che, sono sicuro, saranno pronti per affrontare con competenza e tenacia le sfide che li attendono».