DUE INCENDI A COLLEATTERRATO E A CELLINO DOMATI DAI VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Teramo, in collaborazione con squadre AIB di volontari delle Associazioni Gran Sasso di Mosciano e Val Fino e della Protezione Civile di Pineto, sono intervenuti in due incendi di sterpaglie a Cellino Attanasio e a Collatterato di Teramo. Particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato a Cellino Attanasio che si è esteso ad un'area di circa due ettari coperta da sterpaglie e boscaglia. L'incendio di Collatterato ha invece interessato una superficie di circa mezzo ettaro. I vigili del fuoco del Comando di Teramo, hanno operato con due distinte squadre che sono intervenute con autopompa e fuoristrada dotato di modulo antincendio. I volontari di Protezione Civile, attivati nell'ambito della convenzione con la Regione Abruzzo, sono giunti sul posto con due mezzi fuoristrada provvisti di modulo antincendio e un'autobotte e stanno ancora operando per completare la bonifica dell'incendio di Collatterrato.