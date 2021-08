IL CASO / E' GIA' ROTTO IL SEMAFORO DI VIA ROMA ...APPENA AGGIUSTATO

Lo confessiamo: stavamo organizzando una grande festa popolare, per celebrare il ritorno del semaforo di via Roma/viale Crispi, dopo anni e anni di mancato funzionamento, nonché dopo anni e anni di proteste di cittadini, commercianti e residenti, preoccupati per i pericoli provocati da quell’incrocio non tutelato. Avevamo pensato di organizzare una sorta di sagra popolare, per inneggiare alla riaccensione del tricolore stradale e… invece, a poche ore dal ritorno in funzione, è di nuovo rotto. Ieri funzionava, bello e nuovo, oggi già pendono brandelli metallici. Niente da fare, non era destino: festa rinviata, sagra annullata. L’attesa di avere in via Roma un segnale di civiltà quale è un semaforo funzionante… continua.