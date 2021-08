GATTOPARDO, I GESTORI HANNO DIRITTO DI RESTARE…E CHIEDONO I DANNI

In riferimento alla nota vicenda relativa a Villa il Gattopardo preme sottolineare come i titolari della gestione siano autorizzati a permanere nei locali siti in Alba Adriatica, e quindi ad esercitare la connessa attività commerciale,quantomeno fino alla data del 31.12.2021 (blocco sfratti).

Ogni eventuale richiesta di cambio di destinazione da parte della proprietà dominicale non può che avere nessuna efficacia fino al giorno in cui la stessa non ne riacquisisca il possesso nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.

La vicenda, per come emersa e sviluppatasi nei suoi particolari, anche di natura documentale e contrattuale, fornisce gli estremi per una cospicua richiesta di risarcimento danni, tuttora in corso di valutazione.

I legali, Avv. Fabrizio Antenucci e Antonio Di Gaspare