CURRERI NON STA BENE, SALTA IL CONCERTO DEGLI STADIO A MONTORIO

domenica 22 agosto

lunedì 6 settembre

lunedì 9 agosto

A causa delle condizioni di salute di Gaetano Curreri, il concerto degli Stadio, in programmaa Montorio al Vomano nell’ambito di Gran Sasso Live, è annullato.“Auguriamo a Curreri di tornare presto sul palco - commenta il sindaco Fabio Altitonante - e lo aspettiamo a Montorio per una grande festa.Gran Sasso Live - Montorio al Vomano, La Porta del Palco, sta raccogliendo ogni sera uno straordinario successo di pubblico. Abbiamo ridato vita a Montorio e a tutta l’area interna.Con l’annullamento del concerto degli Stadio, comunque, non si toglierà nulla alla nostra kermesse. Cittadini e turisti devono tenersi pronti: presto l’annuncio di una nuova strepitosa sorpresa”.Il rimborso per il biglietto degli Stadio può essere richiesto al punto vendita d’acquisto, previa restituzione del biglietto integro di ogni sua parte, entro e non oltrePer il rimborso del biglietto acquistato online l’importo speso tornerà disponibile sul saldo contabile della carta di credito utilizzata entro 20 giorni a partire da(le tempistiche dipendono dagli istituti di credito coinvolti).