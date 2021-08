COMINCIA OGGI LA SECONDA TENDOPOLI VIRTUALE

Comincia oggi pomeriggio la 41° Tendopoli di San Gabriele, che si svolgerà fino a sabato 21 agosto prossimi.

La manifestazione, che come lo scorso anno si svolgerà in parte on line e in parte in presenza a causa del Covid, prenderà avvio con la presentazione del programma a partire dalle ore 18 e, a seguire, iltendfest.

<<Avevamo programmi grandiosi per celebrare i tre eventi che ricorrevano nel 2020>> ha spiegato padre Francesco Cordeschi, ideatore e anima della Tendopoli <<comei trecento anni della fondazione della congregazione dei Passionisti, i cento anni della canonizzazione di San Gabriele e i quaranta anni della Tendopoli. Ma il Covid ci ha bloccato. I programmi sono saltati e siamo stati costretti a inventarci di tutto per stare vicino ai ragazzi. Lo scorso anno non abbiamo celebrato la Tendopoli tradizionale, ci siamo inventati la prima Virtual Tend. Anche quest’anno non torneremo a piantare le tende, ma vivremo l’evento, come lo scorso anno, in parte virtualmente e l'ultimo giorno in presenza. Sarà dunque la seconda Virtual Tend dal titolo “I santi: eroi senza maschera”>>.

Domani, giovedì 19 agostoil ritrovo on line è previsto alle ore 15.30 e, a seguire, la video conferenza curata da Marco Staffolani “San Gabriele un eroe senza maschera”. Alle ore 17.15 i ragazzi si ritroveranno on line per un momento di condivisione e alle 20.00la preghiera conclusiva. Venerdì 20 agosto alle ore 15.30 padre Cordeschi con il deserto aprirà uno spazio di riflessione on line dal titolo “Gli idoli-eroi sono come spaventapasseri in un campo di cocomeri”. Alle 18.30 seguirà la via crucis. La Tendopoli chiuderà i battenti sabato21 agostoin presenzaal Santuario di San Gabriele, dove a partire dalle ore 9.00 è prevista l'accoglienza dei ragazzi con l'iscrizione e la consegna della maglietta della Tendopoli.

Seguirà un incontro in cripta e alle ore 11.00 la santa messa nella nuova Basilica celebrata daSua Eminenza il cardinale Mauro Gambetti, ex tendopolista che verrà accolto dai ragazzi con un grande striscione realizzato nei vari gruppi tend durante le vacanze estive. <<Questo>> ha spiegato padre Cordeschi <<sta ad indicare il desiderio dei giovani di ricucire gli strappi che la pandemia ha creato e concretizzare nella vita lo slogan di essere giovani come San Gabriele, eroe senza maschera>>. Alle ore 12.00 i tendopolisti attraverseranno la porta Santa per ricevere l’indulgenza plenaria. Nel pomeriggio alle 15.30 le famiglie TEND si ritroveranno nei locali del Santuario,per riflettere sulla famiglia con il relatore don Nicola Mattia, parroco di San Martino in Pensilis (Molise). Con un momento di festa e dei giochi all'aperto si concluderà la Tendopoli.

Per ulteriori informazioni www.tendopoli.it