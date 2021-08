VIDEO / “WALKING” ON SUNSHINE… L’ALBA DI SPORT ED EMOZIONI INVENTATA DA GUIDO GAMBACORTA…

Camminando verso l’alba… anzi: walking in sunshine nel vero senso della parola, perché è stata una “camminata” davvero straordinaria, quella inventata dalla palestra DownTown di Teramo, per salutare il sorgere del sole di oggi. Una seduta di walking, coi tappeti letteralmente fronte mare, a pochi centimetri (non metri, centimetri) dalla linea del bagnasciuga, per un’esperienza davvero unica, quella organizzata dal sempre originale Guido Gambacorta in collaborazione con lo chalet tortoretano Quattro Palme che, nel corso della stagione estiva, ospita le lezioni della palestra teramana. Quella del walking sulla spiaggia, anzi: sul mare all’alba, è stata una vera e propria sfida, che la DownTown ha vinto, portando i propri “walkers” a vivere una esperienza irripetibile, quella di coniugare sport ed emozione, camminando avvolti dalle luci di un’alba splendida, coniugando - come è nel dna della palestra e del patron Guido - il benessere del corpo e quello dell’anima.

