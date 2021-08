FRATTOLI, LA PROVINCIA RISPONDE SI CITTADINI: “ LAVORI PER 180 MILA EURO GIÀ’ PROGRAMMATI”



“Conosciamo bene la situazione della SP 45/F nel tratto Cercaro-Frattoli, quasi 4 km di strada dissestata che ha urgente bisogno di cure, una di quelle situazioni ereditate sulle quali però ci siamo già mossi. I lavori di manutenzione relativi alla ripavimentazione infatti, sono stati già programmati dai nostri tecnici insieme al consigliere delegato Lanfranco Cardinale col “piano interventi 2021”, insieme a tanti altri. L’impegno previsto per i lavori di Frattoli è di 180mila euro, in un piano composto da nostri fondi di bilancio per un totale di 2 milioni; a questi poi si aggiungono decine di milioni di fondi straordinari. Mi rendo conto del disagio dei cittadini, anzi ci sentiamo vicini a loro e per questo cerchiamo di lavorare per priorità. Nei prossimi giorni comunicheremo l’intero piano dei lavori di manutenzione dando le opportune indicazioni sulle tempistiche: la mia volontà e quella di tutto l’Ente che rappresento è di fare il massimo possibile affinché si torni ad una programmazione ordinaria delle manutenzioni, perché negli ultimi dieci anni si è lavorato solo sull’emergenza e sullo straordinario. Anche per questo abbiamo operato nuove scelte organizzative".