ARRESTATO COMMERCIANTE CHE AVEVA ATTACCATO I CONGELATORI ALLA LINEA ELETTRICA COMUNALE

I carabinieri della stazione di Isola del Gran Sasso, nel corso delle attività di Estate sicura, accertavano che un commerciante della zona , per alimentare alcuni congelatori e frigoriferi della sua attività, si era allacciato abusivamente alla rete elettrica. Il controllo effettuato unitamente ad operai dell’azienda elettrica, accertava che lo stesso abusivamente , nel tempo, aveva rubato energia elettrica per un valore di migliaia di euro e per tale motivo veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato. Il magistrato di turno disponeva anche in questo caso che lo stesso fosse tradotto presso la propria abitazione in detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida