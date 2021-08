EVADONO DAI DOMICILIARI PERCHÉ ..”A CASA FA TROPPO CALDO”

Su un totale di ventisette soggetti in restrizione domiciliare controllati, oltre a quello di Roseto (ne scriviamo in altro articolo) ne sono stati arrestati per evasione altri due: si tratta di un trentaseienne di Pineto e di un quarantenne di Cellino Attanasio. Quest’ultimo è stato trasferito presso il carcere di Rieti mentre il pinetese è stato ricondotto agli arresti domiciliari. Entrambi si sono giustificati riferendo ai militari di essere usciti di casa perché non sopportavano più il gran caldo di questi giorni.