UCCIDE A FUCILATE I CANI DEL VICINO

Un episodio sconcertante è avvenuto nella tarda serata di ieri, allorquando un cittadino di Val Vomano ha contattato la centrale operativa dei carabinieri di Giulianova, riferendo che aveva udito dei colpi di fucile nei pressi della sua abitazione e, uscito di casa per capire cosa stesse accadendo, aveva trovato i suoi due cani da pastore abruzzese agonizzanti in una pozza di sangue. Anche in questo caso, grazie al dispositivo di controllo del territorio i militari dell’Arma sono arrivati immediatamente sul posto, constando l’uccisione di uno dei due cani ed il grave ferimento dell’altro. Veniva quindi effettuata nell’immediatezza una perquisizione nella casa di un vicino di casa del padrone dei cani, dove i Carabinieri ritrovavano alcune armi legalmente detenute, una delle quali perfettamente compatibile con le ferite inferte ai due cani. L’uomo, quindi, è stato denunciato per uccisione di animali con il conseguente immediato sequestro di tutte le armi possedute