CONTROLLI NELLA NOTTE, SVENTATE RISSE TRA MINORENNI

Nell’ambito del protocollo “Estate sicura” promossa dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, i militari della Compagnia di Giulianova, nella nottata tra venerdi e sabato hanno arrestato tre persone e dunciate altre cinque durante un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione dei reati e che ha interessato, in particolare, i Comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi Marina. Il dispositivo attuato dai Carabinieri è stato realizzato con l’impiego di sette pattuglie composte da quindici militari che hanno effettuato numerosi interventi, soprattutto per liti animate, prevenendo l’insorgere di vere e proprie risse. In particolare ciò è avvenuto nel centro abitato di Silvi e nei pressi di via Ippolito Nievo, a Giulianova. Inoltre tre minori di Roseto degli Abruzzi sono stati sorpresi mentre si erano appartati sulla spiaggia di uno chalet per consumare sostanze stupefacenti, che sono state quindi sequestrate. Sempre a Roseto degli Abruzzi sono stati contravvenzionati per ubriachezza due giovani che stavano infastidendo i passanti nei pressi della locale stazione ferroviaria.