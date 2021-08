CONTROLLI SULLE STRADE, 87 PERSONE IDENTIFICATE, TRE DENUNCIATE

Durante i controlli alla circolazione stradale effettuati lungo le principali arterie delle località balneari teramane sono state ottantasette persone, delle quali ne sono state denunciate tre: in particolare un cinquantacinquenne di sant’Omero, poiché fermato a Giulianova nonostante fosse gravato da un foglio di via obbligatorio da quest’ultimo Comune; un teramano di trentasette anni, trovato alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ed a cui è stata anche ritirata la patente di guida per essersi rifiutato di sottoporsi al prescritto accertamento tossicologico e, infine, un giuliese di trentuno anni, noto alle forze dell’ordine, che andava in escandescenza durante il controllo dei militari nei confronti dei quali rivolgeva offese e minacce.