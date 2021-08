BAGNO NELLA FONTANA DI ALBA, COSÌ LE MAMME RINFRESCANO I FIGLI

La foto di un lettore albense è la cronaca fedele di una mattinata ad Alba Adriatica, con la fontana davanti alla Bambinopoli trasformata in piscina privata da due madri, che è evidentemente non avevano altro metodo per rinfrescare i loro figli. Un bagno nella fontana, stile Dolce Vita nella più assoluta tranquillità di un sabato d'agosto.