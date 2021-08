Oli per capelli: cura, bellezza, profumo

Scopriamo finalmente quale miscela e come funziona?

Olio di Marrakech e olio di cocco

L'olio di Marrakech è lo stesso olio di argan che viene estratto dall'albero di Argan in Marocco ed è stato usato per secoli come olio per la cura dei capelli. L'olio di Argan è noto da tempo come emolliente per capelli e pelle. Insieme all’olio di cocco, ti immergeranno in sogni di coste tropicali.

Oli essenziali di frutta e bacche

Ingredienti nutrienti, vitamine e antiossidanti svolgono un ruolo chiave sia nell'alimentazione che nella cura dei capelli. I prodotti con estratti di mirtillo rosso, acai e litchi donano loro vitalità e lucentezza. L'aroma di frutti di bosco ti dà un'incredibile sensazione esotica.

Olio di Argan e Vaniglia

L'inestimabile olio di Argan è uno degli ingredienti principali dei prodotti per capelli. Aiuta a combattere le doppie punte e la rottura dei fili. La combinazione con l’olio di vaniglia ti dà una sensazione di vera tenerezza.

Burro di karitè e olio di cocco

L'olio di cocco e il burro di karitè sono entrambi acidi grassi saturi. Eliminano la rottura dei capelli e idratano le punte secche.

Un’ampia scelta per vari scopi