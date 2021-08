ANZIANO "TRUCCA" LA TARGA PER EVITARE L'AUTOVELOX... CINQUANTENNE RUBA IL PORTAFOGLIO ALLA CLIENTE DI UN NEGOZIO

La stazione Carabinieri di Teramo ha denunciato un anziano, in quanto aveva alterato l’ultima lettera delle targhe della propria auto al fine di eludere eventuali dispositivi di rilevamento automatico come gli autovelox . Inoltre sempre quei militari hanno denunciato un cinquantenne del posto , in quanto presso un locale commerciale di Teramo, aveva rubato il portafogli contenente 250 euro ad una giovane professionista di Teramo