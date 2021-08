ALTRO INCENDIO DOLOSO, STAVOLTA LE FIAMME COLPISCONO SPIANO: 8 ETTARI GIA' IN FUMO

Incendio a Spiano, doloso anche in questo caso. Le fiamme hanno già distrutto otto ettari di vegetazione e si sta aspettando l'arrivo di un canadair per cercare di evitare che possa ulteriormente propagarsi. La situazione preoccupa, perché l'area è vasta e il vento, sia pur non fortissimo, che si è alzato nelle ultime ore alimenta l'incendio, spingendolo verso nuove aree.

