VIDEO / EDIZIONE MEMORABILE LA 50ESIMA DELLA SAGRA DI CAMPLI... E UN DOCUFILM LA CELEBRA

Doveva essere un'edizione particolare, quella del mezzo secolo della sagra di Campli, e particolare è stata. SIa per l'afflusso di gente, limitato causa Covid ma sempre sold out, sia per la partecipazione di una "stella" della musica come Orietta Berti, sia per la sempre squisita offerta gastronomica, sia infine per la presentazione di un interessante docufilm sulla porchetta italiaca, che la Proloco del Presidente Pierluigi Tenerelli ha voluto realizzare per celebrare degnamente la regina della tradizione camplese.

