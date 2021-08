RISCHIANO LA SOSPENSIONE I 200 OPERATORI DELLA ASL DI TERAMO CHE NON VOGLIONO VACCINARSI

Uno dei provvedimenti possibili è la sospensione temporanea dal servizio per gli operatori sanitari della Asl di Teramo che confermeranno la propria volontà di non vaccinarsi. "Mi fa rabbia, tantissima rabbia tutto questo" ha dichiarato il direttore generale Maurizio Di Giosia a margine della conferenza stampa durante la quale, al fianco del presidente biancorosso Franco Iachini, ha illustrato l'ennesima iniziativa di sensibilizzazione alla vaccinazione anti-Covid. L'elenco degli oltre 200 operatori sanitari che non si sono sottoposti al vaccino è pervenuto direttamente al manager nei giorni scorsi. Parla di tempi tecnici, il direttore, prima di assumere qualsiasi decisione di merito: "Aspettiamo fine settembre poi mi assumerò la responsabilità di ogni provvedimento". E tra i possibili, la sospensione dal servizio è in cima alla lista.