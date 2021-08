NUOVA GIORNATA DI ORIENTAMENTO ALL’UNITE

Dopo le Summer School di luglio, si svolgerannodal 7 al 16 settembrele LateSummer Schoolsdell’Università di Teramo, giornate dedicate agli studenti delle scuole superiori e ai neodiplomati per orientarsi nella scelta del percorso di studi universitari.

Martedì 7 settembre, nel Campus Ruggero Bortolami a Piano d’Accio, dalle ore 10.00 alle 12.30, si terrà la Summer School della Facoltà di Medicina Veterinaria.

Tutte le altre Summer School si svolgeranno nel Polo didattico Silvio Spaventa del Campus Aurelio Saliceti, sempre dalle 10.00 alle 12.30: mercoledì 8 per la Facoltà di Giurisprudenza; venerdì 10 per la Facoltà di Bioscienze; mercoledì 15 per la Facoltà di Scienze politiche e giovedì 16 per la Facoltà di Scienze della comunicazione.

Gli incontri si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid, ma sarà anche possibile seguirle in streaming.

In entrambi i casi è necessario prenotarsi al link https://forms.gle/LGguR8oLfyqQVmBS9.

Gli studenti potranno conoscere i Campus universitari, seguire lezioni, scoprire metodi di insegnamento e di studio, confrontarsi con docenti e ricercatori.

«Le cinque Facoltà dell’Ateneo – ha spiegato Cristina Dalla Villa, delegata all’Orientamento in entrata – hanno messo a punto specifici programmi per illustrare ai ragazzi le caratteristiche e le prospettive occupazionali dei 23 Corsi di laurea dell’Università degli Studi di Teramo».

Per l’anno accademico 2021/2022 l’offerta formativa dell’Ateneo si arricchisce di una nuova laurea triennale in Turismo sostenibile, e di una laurea a orientamento professionale in Intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità.

Per informazioni www.unite.it