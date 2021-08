CONTROLLI NEL WEEK END, SPACCIATORE IN MANETTE

Nell’ambito dell’attività preventiva di controllo del territorio, finalizzata a prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dalla Compagnai Carabinieri di Alba Adriatica diretta dal Cap., i Carabinieri del Comando Stazione di Martinsicuro hanno identificato e denunciato un cittadino tunisino, 28enne, senza fissa dimora in Italia, ritenuto responsabile dei reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Nel corso del controllo i militari truentini hanno sottoposto a perquisizione personale il tunisino che è tato trovato in possesso di un involucro termo-sigillato contenente sostanza stupefacente “”, del peso di circa gr. 5, nonché un bilancino elettronico, evidentemente utilizzato per confezionare le dosi ed un coltello a serramanico del genere proibito della lunghezza di circa cm. 22. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.