A MONTORIO ARRIVANO ALTRI 22 PROFUGHI, SPLENDIDA GARA DI SOLIDARIETÀ TRA I CITTADINI

Regione Abruzzo con l’ausilio della Protezione Civile sta trasferendo altri 22 profughi afghani dal centro di Avezzano nelle strutture ricettive del Comune di Montorio al Vomano, in aggiunta alle 24 persone inviate ieri.

“Il nostro Comune si è messo subito a disposizione per aiutare i profughi, che stanno scappando dal loro Paese dopo la partenza delle truppe statunitensi e dei loro alleati e il ritorno al potere dei talebani.

Ieri ho incontrato personalmente i primi profughi arrivati e ho ascoltato storie drammatiche. Sono 7 famiglie, con tanti bambini, a cui si leggeva negli occhi ancora un po’ di paura, ma scrutavano incuriositi questi posti per loro nuovi.

Ci siamo subito impegnati come Comune per donare vestiti e giocattoli per i più piccoli.

Ci sono arrivate anche tantissime richieste dai cittadini e dalle aziende montoriesi, che vogliono fare la loro parte e ci siamo attivati per rispondere a questo incredibile spirito di solidarietà.

Il Comune ha organizzato così una raccolta di vestiti (imbustati e con la scritta della taglia e del genere) e giochi in buono stato, prodotti per l'igiene personale e buoni spesa per l'acquisto degli stessi, in collaborazione con il Banco di Solidarietà di Montorio, che si occuperà della raccolta”.

Per chi volesse dare il proprio contributo, il Banco di Solidarietà è in Largo Marisa Ferrari ed è aperto dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00. Per informazioni, è possibile contattare il numero 333.3321398.