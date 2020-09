“NESSUNO SFRATTO ALLA CROCE ROSSA” FRANGIONI RISPONDE A CORDONE

"Occorre fare una premessa: Teramo è una città “terremotata” con molti spazi pubblici inagibili. Non da oggi la Provincia assicura stanze e locali ad alcune associazioni e fra queste la Croce Rossa e i radiomatori. Un’anomalia, rispetto alla norma, perché normalmente sono proprio i Comuni ad ospitare le associazioni del luogo. Vorremmo avere spazi per tutti ma non li abbiamo e non credo possa sfuggire a nessuno l’emergenza che stiamo vivendo: quella relativa alla scuola. Il primo rientro in presenza dopo un lockdown mondiale. Garantire il distanziamento non è solo il nostro primario compito, in quanto rientra nelle nostre funzioni e competenze fondamentali ed è quindi un obbligo di legge, ma è una priorità nazionale che serve a garantire la sicurezza sanitaria e sociale di tutti. I dati sul virus, sui contagi e sulle incertezze che ancora circondano lo sviluppo della malattia sono elementi che in questo momento prevalgono su tutto.

La Croce Rossa non è stata sfrattata: abbiamo chiesto una stanza di quelle concesse all’associazione. Anche per i radioamatori vale lo stesso discorso. Ma le ragioni contigenti non sono superabili. Per quanto riguarda il Corso per adulti è solo il caso di far presente che è di competenza, per legge, del Comune e non della Provincia: da anni ci facciamo carico di ospitarlo per spirito di collaborazione istituzionale e perché, naturalmente, abbiamo a cuore la formazione in età adulta.

Ma la disponibilità sin qui mostrata verso tutti non può essere scambiata per un dovere: oggi, ora, dobbiamo adempiere ai nostri obblighi verso l’istruzione secondaria, al resto, come ripetiamo da mesi insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale possiamo contribuire riflettendo su soluzioni alternative potendo contare, però, sulla collaborazione di tutti. Considerato il ruolo ricoperto della consigliera Cordone, eletta al Comune di Teramo, le saremo grati se vorrà farsi parte diligente nella ricerca di una soluzione”.