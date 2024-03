D'ANNUNTIIS: «SBLOCCATO IL QUARTO LOTTO DELLA TERAMO - ASCOLI, SARA' UNA SVOLTA»

"La nuova legislatura regionale si apre con la notizia dello sblocco del 4^ lotto della Pedemontana che dallo svincolo di Floriano di Campli, dove si è fermata, porta all’innesto sulla SS 259 per poi proseguire verso la Ascoli Mare passando per Ancarano". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Umberto D’Annuntiis.

"C’è molta soddisfazione in quanto si tratta di un intervento fortemente voluto dalla giunta Marsilio, che lo ha ritenuto prioritario e strategico. L’intervento consentirà di collegare Teramo alla Val Vibrata e ad Ascoli Piceno.

Ciò é stato possibile - ha proseguito D’Annuntiis - grazie all’impegno del Presidente Marsilio sui tavoli ministeriali, attraverso riprogrammazioni di risorse e fondi aggiuntivi.

Siamo di fronte ad una svolta nella viabilità della Provincia di Teramo per un collegamento atteso da 20 anni e che ora potrà partire, grazie alla giunta Marsilio che ha posto la questione infrastrutturale dell’Abruzzo tra le sue priorità al fine di recuperare i ritardi del passato".