PD / MANOLA DI PASQUALE: «CON IL CONGRESSO A ROSETO RICOSTITUIAMO UNA NUOVA E GIOVANE CLASSE DIRIGENTE»

Dare vita ad una nuova e giovane classe dirigente: è questo l'obiettivo della fase congressuale avviata dal Partito Democratico di Roseto degli Abruzzi e fissata per l'8 settembre prossimo. Una data in cui il partito è chiamato a ricostituire gli organi. Il Pd di Roseto è tornato a riunirsi alla presenza della presidente regionale Manola Di Pasquale e del responsabile provinciale dei circoli, Paolo Tribuiani. La fase che si è aperta prevede momenti di incontro, discussione ed elaborazione di una progettualità che metta al centro le esigenze della città e della comunità di Roseto. Si è evidenziato come sia impellente che l'opposizione consiliare all'attuale amministrazione comunale sia costruttiva, di impulso e di sprone affinché le progettualità e le opere pubbliche già finanziate trovino concreta attuazione. Intento dei dirigenti è di tenere aperta la sede del partito non solo come agorà per specifiche iniziative di confronto ma anche per agevolare le operazioni di iscrizione. E' stato dato il via, come noto, al tesseramento con le nuove regole previste dal partito. La presidente regionale Manola Di Pasquale: “Il partito democratico di Roseto ha straordinarie potenzialità per ricostituire una nuova classe dirigente preparata e motivata. Una classe dirigente chiamata a condividere idee, elaborare progetti e coadiuvare il consigliere Sabatino Di Girolamo nel suo impegno all'opposizione in Comune”

Manola Di Pasquale Presidente PD Abruzzo