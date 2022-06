FIOCCO AZZURRO / E' NATO RICCARDO GABRIELE

Doveva essere un parto programmato, quello che avrebbe accolto il figlio di Daniela Martegiani e Giuseppe Di Giuseppe. Era tutto organizzato, ma Riccardo Gabriele non ha voluto aspettare e stanotte all’1.26 ha deciso di venire a vedere il Mondo.

Gioia immensa per tutti, ma in particolare per i nonni materni, Daniele e Paola, che hanno voluto scrivere un loro augurio al sesto nipote…

"La vita è una fiamma che via via, si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino."

George Bernard Shaw.

Caro Riccardo Gabriele benvenuto tra noi. Stamattina all’1.26, hai aperto i tuoi grandi occhioni affamati di vita sul palcoscenico di questo mondo, con il piglio deciso di chi è curioso di scoprire, di sapere, di vivere e con una forza straordinaria, una energia contagiosa che ci ha stupiti tutti.

La tua vivacità, la tua bellezza e questa tua eccezionale voglia di vivere, sono un dono del Signore ed una gioia incontenibile, per tutti quelli che ti vogliono bene. Hai saputo sceglierti due genitori meravigliosi, due ragazzi che ti ameranno quanto solo un genitore sa amare e che ti cresceranno in un amoroso, costante abbraccio.

E così faremo noi, caro Riccardo Gabriele, i tuoi nonni.

Perché sai, essere genitori dei tuoi genitori regala a noi, e i tuoi nonni paterni Alberino e Annamaria, una gioia immensa e genera in noi una forza incontenibile. Una forza che la nascita di ogni nipote rinnova e amplifica, sia che si tratti della prima volta, come per i genitori di tuo papà, sia che si tratti della sesta, come per noi.

Piccolo cuore, ci stringiamo tutti intorno a te ed ai tuoi genitori, per augurarti tanta felicità e tanta gioia e prometterti che noi ti saremo sempre vicini, con il nostro amore per accompagnarti alla scoperta delle bellezze della vita.

Nonno Daniele e Nonna Paola

