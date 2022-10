CITTÀ DI TERAMO/DIMEZZATI I BIGLIETTI DISPONIBILI PER LA PARTITA CONTRO IL PENNE: ORA SONO SOLO 250

A seguito di una riunione tecnica tra le Forze dell'ordine e la società del Penne 1920 sono stati attribuiti al Città di Teramo 250 biglietti e non più 500 come previsto in una prima fase per la partita di sabato a Penne. Per questo invitiamo i tifosi biancorossi ad acquistarli in prevendita nel Caffè Cerulli in corso San Giorgio a Teramo fino alle 19 di venerdì 7 ottobre. Il costo è di € 10,00 cadauno. Si invita la tifoseria a NON partire senza tagliandi onde evitare disordini nella Città di Penne. I botteghini secondo le recenti disposizioni delle autorità saranno chiusi e senza biglietto non si accede all'impianto.