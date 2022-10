VIDEO - CALCIO / TERAMO DOMANI IN CAMPO CONTRO L'ULTIMA DEL GIRONE, POMANTE: «NON SOTTOVALUTIAMOLA»

E' ancora fresca la vittoria di domenica, che si torna in campo per una nuova sfida di campionato Domani alle 14,30 a Pineto, la Città di Teramo affronta il Casoli, che con un solo punto in classifica è l'ultima del girone B di Promozione. Il Città di Teramo, però, come spiega Mister Pomante, non deve e non può concedersi il lusso di sottovalutare l'avversario.

ASCOLTA MISTER POMANTE