PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI MERCOLEDÌ 11 GENNAIO, NUOVA COPERTURA NUVOLOSA

Buonasera e ben ritrovati cari amici, passata l'influenza della prima depressione atlantica del 2023, il tempo è previsto in generale miglioramento, apparte una residua instabilità al mattino sulle estreme regioni peninsulari, dal pomeriggio/sera nuove stratificazioni tenderanno a coprire il cielo sulle regioni settentrionali e successivamente anche su quelle centrali a causa di un blando sistema depressionario atlantico che produrrà una lieve instabilità sulle regioni centro/meridionali nella giornata di giovedì.

Sulla nostra regione al mattino cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio nuove stratificazioni tenderanno a coprire il cielo dapprima sull'Aquilano e Marsica e successivamente sulle zone orientali, ma senza fenomeni precipitativi.

Le temperature sono previste in diminuzione nei valori minimi, con possibilità di gelate diffuse nelle aree interne e localmente anche nelle vallate, i valori saranno compresi fra i 3/5°C delle zone litoranee e fra i -4/+1°C del resto del territorio, i valori massimi in ripresa rispetto alla giornata odierna, si attesteranno fra i 10/11°C del medio Adriatico ai 4/8° C del resto della regione, la ventilazione spirerà da tramontana e risulterà moderata al mattino, con tendenza ad attenuazione da metà giornata ed a disporsi nuovamente dai quadranti meridionali.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO