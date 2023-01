I LETTORI CI SCRIVONO / AMO TERAMO PERCHE' L'ASCENSORE DEL COMUNE E' DAVVERO UNO SPLENDIDO BIGLIETTO DA VISITA

Carissima Certastampa, ieri sono stato in Comune e ho preso l'ascensore. "Amo Teramo perché l'ascensore del Comune è uno splendido biglietto da visita". Possibile che non si riesca a metterci un paio di cartellini fatti meglio? Un'indicazione dei piani più dignitosa.

Infine. un saluto a tutti quelli che commentano le mie segnalazioni su facebook: "quando parlate male di me, esagerate"

il segnalatore