I LETTORI CI SCRIVONO / "E' MIA LA MACCHINA PARCHEGGIATA NEL DIRUPO"

Messaggio : Diritto di replica a QUESTO ARTICOLO

Lo scrivente è il proprietario del veicolo oggetto dell'articolo. Vorrei rendere noto alla redazione che il suddetto veicolo non è stato lasciato deliberatamente in sosta in quel modo bensì la posizione esposta nell'articolo è il risultato di aver accostato a margine della carreggiata con conseguente smottamento della banchina. Il vostro segnalatore, per diritto di cronaca, avrebbe potuto, e dovuto, constatare il fatto che gli pneumatici non aderissero alla superfice stradale rendendo impossibile alcuno spostamento dello stesso. Vorrei segnalare altresì che l'evento è accaduto intorno alle h 14:00 ed il veicolo è stato successivamente recuperato alle h 17:00 e parcheggiato negli stalli idonei alla sosta.



Una curiosità: quando scrive "...aver accostato a margine..." significa che stava parcheggiando?