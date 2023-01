CALCIO / SI FERMA LA STRISCIA VINCENTE DEL TERAMO, SOLO UN PAREGGIO A MUTIGNANO, MA E' UN PUNTO CHE GARANTISCE IL PRIMATO

Si ferma a Pineto la striscia di vittorie consecutive del Teramo, Sei successi, che l'hanno accompagnato in vetta al girone, e oggi un pareggio esterno contro il Mutignano. Finisce 1 a 1. All'iniziale vantaggio di Ferraioli, risponde Cabrera su calcio di rigore. Teramo sempre primo, a più quattro sulla Turris, che però oggi non ha giocato per maltempo. Rinviate anche Lauretum - Casoli e Rosetana - Favale. Del resto, che il Mutignano fosse squadra ostica lo si sapeva, visto che domenica scorsa erano andati a prendersi i tre punti sul campo dell'ex imbattibile Turris. Punto comunque utilissimo per la Ssd biancorossa, perché la mette al riparo dall'eventuale rimonta della Turris.

Domenica il Teramo ospita il Penne a Montorio.