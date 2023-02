I LETTORI CI SCRIVONO / CANTIERE CHE VAI, INCIVILE CHE TROVI...

Ciao Certastampa, volevo denunciare l'inciviltà di quelli che, appena vedono un cantiere, ne approfittano per trasformarlo in una piccola discarica. Questa foto è stata scattata pochi minuti fa in piazza Dante, vicino alla casa del mutilato. E non c'è bisogno di commenti