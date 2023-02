CAMPLI, 13 MILIONI DI EURO DI LAVORI POST SISMA PER IL COMUNE

Mentre a Teramo la ricostruzione pubblica non fa passi significativi in avanti, a Campli il Commissario per la ricostruzione post sisma Guido Castelli arriva con decreti dal valore di 13 milioni di euro. Vengono quindi finanziati interventi su tre immobili di proprietà pubblica. Sabato mattina, in municipio, proprio Castelli porterà la lieta notizia al sindaco farnese Federico Agostinelli