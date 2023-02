LA VOCE DEL MISTER / IN RICORDO DEL DOTTOR DAIDONE

ANTONINO DAIDONE : Un medico che ci ha lasciati troppo presto, oggi voglio ricordarlo, era un amico vero per la sua professionalità, la presenza, la dolcezza ed il costante supporto giornaliero che hai sempre dato ai pazienti, superando mille ostacoli, grazie al tuo talento luminoso e alla tua capacità di leggere la realtà e risolvere i problemi in modo efficace, un medico di assistenza primaria con una brillante carriera in tanti anni di servizio all'ex INAM come Direttore Sanitario. Con questo mio messaggio giunge un apprezzamento ad un validissimo professionista che ci manca tanto, che in tanti si è speso per il bene altrui. Grazie per il rigore deontologico con cui ha svolto la tua missione, sempre attento ad ogni problema, anche il più piccolo, sempre pronto ad approfondire, anteponendo sempre la salute dell'assistito. Ho avuto la fortuna di essere tuo amico e ne sono sono orgoglioso e ti sono grato per ogni singolo momento che mi hai dedicato, la mia riconoscenza è immensa per tutti i tuoi consigli sempre preziosi mai banali. Non va mai dimenticato il bisogno che ci hai dato sempre con attenzione, sempre in grado di ascoltare tutti mettendo a proprio agio i pazienti, di dare ,loro la speranza, di un medico umano motivandoli e di tranquillizzarli. Eri un perfetto medico sempre ad ascoltare tutti con semplicità e chiarezza facendo comprendere a tutti ogni minima cosa. Un rapporto umano che ci mancherà a tutti. Hai lasciato in eredità la tua bravura medica ai tuoi due figli Mario Daidone e Raffaele Daidone, oggi sono due bravissimi medici Mario, un otorino di livello e di grande preparazione, così come Raffaele dermatologo anche lui un professionista di ottimo livello che seguono il tuo percorso con grande applicazione nella medicina, rendendoti orgoglioso di ciò che hai seminato. Caro Antonino grazie di cuore per la tua professionalità, la tua grande umanità che hai dato alla nostra Teramo che non ti dimenticherà mai,partendo tanti anni fa dalla lontana tua Sicilia che amavi tanto.

ANTONIO VALBRUNI