CAMPLI / RICOSTRUZIONE, BONUS EDILIZIA E FUTURO: PARTECIPATO IL CONVEGNO CON CASTELLI

Si è svolto a Campli presso il ristorante-sala banchetti il Parco Dei Piceni un convegno dal titolo "Ricostruire: la sfida per un futuro più sicuro". Tanti i partecipanti, almeno 300. I veri attori parte attiva dei lavori sono state le associazioni di categoria. Presenti: Architetti, Ingegneri, Geometri ed imprese. "Sono soddisfatto della buona riuscita dell' evento. La prima di tante occasioni per parlare anche di ricostruzione post-sisma sui nostri territori. La visita a Campli del commissario straordinario alla ricostruzione Senatore Guido Castelli ha generato un dibattito attivo tra partecipanti e rappresentanti delle istituzioni dove si è discusso sul tema attuale della cessione del credito". Queste le dichiarazioni del consigliere di maggioranza del comune di Campli Pietro Adriani ed organizzatore dell'evento. Tante comunque le domande dalla platea che hanno trovato risposta dai senatori Guido Quintino Liris, Etel Sigismondi e dal sottosegretario ai trasporti della Regione Abruzzo Umberto D' Annuntiis. Tutti ripongono fiducia per la giornata di lunedì prossimo, 20 febbraio, a Roma, quando il governo incontrerà le associazioni di categoria dell'Ance Confindustria Confedilizia ed associazioni bancarie per un confronto ed un protocollo d'intesa per sbloccare le norme che incagliano la cessione dei crediti sui bonus edilizia.