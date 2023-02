ELEZIONI / AZIONE INCONTRA ANTONETTI: «PROFILO UMANO E PROFESSIONALE DI QUALITA'»



Nei giorni scorsi abbiamo appreso, e poi seguito con interesse, l’appello civico rivolto all’avvocato Carlo Antonetti da un gruppo di nostri concittadini - espressione del mondo delle professioni e dell’imprenditoria - per sollecitarne una possibile candidatura a Sindaco. Con altrettanto interesse abbiamo appreso poi della disponibilità di Antonetti ad incontrarli e ad avviare un confronto con loro. In assoluta coerenza con quello che è il modus operandi riconosciuto ad Azione abbiamo quindi chiesto un incontro ad Antonetti, così come in questa delicata fase di ascolto e di costruzione abbiamo inteso incontrare tutti i nostri possibili interlocutori. Lo abbiamo finora fatto senza preclusioni e così continueremo a farlo. La nostra è un’attenzione dovuta a fronte di un profilo umano e professionale di qualità ed è alimentata dal fatto che il suo nome non sia espressione dei partiti ma che provenga “dal basso”, quindi da esponenti della nostra comunità che nella sua figura hanno ravvisato autorevolezza e qualità utili da poter spendere poi in un necessario rilancio della città. Da qui l’attenzione, e l’interesse, da parte di Azione a incontrare l’avvocato Antonetti per meglio comprendere quali potrebbero essere la sua visione di città e le possibili corrispondenze.

Il Coordinamento Comunale Azione Teramo